أحمد عبد الله محمود يكشف عن شخصيته في «رسالة الإمام».. «شكلب»

كشف الفنان أحمد عبدالله محمود، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن شخصيته التي يجسدها في مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي.

ونشر أحمد عبدالله محمود، صورة من شخصيته التي يجسدها في المسلسل، وعلق عليها: «دي شخصية شكلب من مسلسل رسالة الإمام في رمضان بإذن الله يعجبكوا ويكون عند حسن ظنكوا وبكره هانزلكوا شخصية جديدة من أعمالي في رمضان 2023 ويهمني رأيكوا».

أبطال مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الامام بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، حمزة العيلي، خالد أنور، أحمد الرافعي، سلمى أبو ضيف، خالد القيش، فرح بسيسو، محمد العمروسي، تأليف محمد هشام عبية، إخراج ليث حجو.

ويتناول المسلسل سيرة الإمام الشافعي، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، وآخر سنوات حياته في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر منذ أكثر من ألف عام.