5 معلومات عن مسلسل رسالة الإمام لـ خالد النبوي.. تاريخي وسيرة ذاتية

ينافس الفنان خالد النبوي، في موسم مسلسلات رمضان 2023، من خلال عمل درامي تاريخي يحمل اسم «رسالة الإمام»، والذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، وذلك بعد النجاح الكبير في الموسم الماضي، من خلال تجسيده شخصية بليغ أبو الهنا، في مسلسل راجعين يا هوى، للكاتب أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سلمان عبدالملك، إخراج محمد سلامة.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي، وذلك من خلال السطور التالية:

- يتناول سيرة الإمام الشافعي، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، وآخر سنوات حياته في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر منذ أكثر من ألف عام، والعلاقة بينه والحضارة المصرية ومدى تأثيرها عليه.

أبطال المسلسل

- يشارك في بطولة المسلسل بخلاف خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، حمزة العيلي، خالد أنور، أحمد الرافعي، سلمى أبو ضيف، خالد القيش، فرح بسيسو، محمد العمروسي.

- تأليف محمد هشام عبية، إخراج ليث حجو.

بدأ تصوير مشاهده في يناير الماضي

- انطلق تصويره في شهر يناير الماضي، بعد الانتهاء من التحضيرات وتسكين أدوار الممثلين.

- كان المسلسل يحمل اسم الإمام الشافعي، وتم استبداله وتغييره إلى رسالة الإمام.