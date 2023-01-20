أروى جودة تنضم لفريق عمل مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي

بدء الفنان خالد النبوي، تصوير مسلسله الجديد «الإمام الشافعي»، خلال الأيام القليلة الماضية، بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث من المقرر عرضه بدراما رمضان القادم 2023 .

مشاركة أروي جودة في مسلسل الامام الشافعي

وعلمت «الوطن» أن الفنانة أروي جودة تعاقدت على المشاركة في المسلسل، لاسيما بعد تعاقد نضال الشافعي، ومحمد الشرنوبي، والممثل السوري خالد القيش، بينما يتولى تأليف المسلسل محمد هشام عبية، وهو من إخراج الليث حجو.

أروى جودة في فيلم أشباح أوروبا

وكان آخر أعمال أروي جودة مشاركتها في فيلم «أشباح أوروبا»، والتي تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي، حول سيدة تنجب 6 توائم، ويضطر الزوج لبيع 3 من أبنائهما بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة، تقرر ترك زوجها والسفر للخارج، لتنشأ العديد من الصراعات بين الأشقاء في المستقبل.

ويشارك في بطولة فيلم «أشباح أوروبا» هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وعباس أيو الحسن وباسم سمرة، وعدد آخر من الفنانين، قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.