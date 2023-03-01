البرومو الدعائي الأول لمسلسل رسالة الإمام لـ خالد النبوي في رمضان 2023

كشف عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الدعائي الأول لمسلسل «رسالة الإمام»، بطولة الفنان خالد النبوي، المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023.

وظهر خالد النبوي، في برومو مسلسل «رسالة الإمام»، في عدة متنوعة، وهو يقول الكلمات الشهيرة للشافعي: «ولرب نازلةٍ يضيق بها الفتى.. ذرعاً وعند الله منها المخرجُ.. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها.. فُرجت وكنت أظنها لا تُفرجُ».

أبطال وأحداث مسلسل رسالة الإمام

ويتناول المسلسل سيرة الإمام الشافعي، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، وآخر سنوات حياته في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر منذ أكثر من ألف عام، والعلاقة بينه والحضارة المصرية ومدى تأثيرها عليه.

يشارك في بطولة المسلسل بخلاف خالد النبوي، أروى جودة، ونضال الشافعي، وحمزة العيلي، وخالد أنور، وأحمد الرافعي، وسلمى أبو ضيف، وخالد القيش، وفرح بسيسو، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج ليث حجو.