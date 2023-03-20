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أحمد موسى يشيد بمراكز الإصلاح في مصر: أفضل من سجن جوانتانامو الأمريكي

كتب:

محمود البدوي
09:33 م | الإثنين 20 مارس 2023
الإعلامي أحمد موسى

الإعلامي أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمراكز الإصلاح والتأهيل في مصر، مؤكدًا أنها أفضل من سجن جوانتانامو الأمريكي، الذي يضم سجناء على ذمة قضايا مختلفة، مضيفًا: «السجن سجن أيًا كان لأن الشخص يكون مقيد الحرية، بعدما يتم سجنه على ذمة قضايا ارتكبها، وهذا الأمر مطبق في العالم كله».

السجن سجن أيًا كان لأن الشخص يكون مقيد الحرية

وأضاف «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على شاشة «صدى البلد» أنه يتم تطبيق القانون في مصر من خلال عقوبة السجن، في دولة ترعى حقوق الإنسان، فيتم تنفيذ العقوبة بمكان آدمي، بين جدران أسوار مراكز الإصلاح والتأهيل التي تضم مستشفيات مثل نظيرتها خارج أسوار السجن ويمكن أفضل.

مركز إصلاح وادي النطرون يوجد به محكمة

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن مركز إصلاح وادي النطرون يوجد به محكمة، يمكن من خلالها محاكمة السجين، وإعادته إلى زنزانته مرة أخرى، وهذا الأمر يساهم في عدم قدرة السجين على الهرب، كما فعل صفوت عبد الغني قبل ذلك، والذي كان متهمًا في اغتيال الدكتور رفعت المحجوب.

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