نقيب الصحفيين يكشف لـ أحمد موسى خطة عمله خلال الفترة المقبلة

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه خاض وزميله الكاتب الصحفي خالد ميري منافسة شريفة على أرضية مصالح الصحفيين، وفي النهاية سيجتمعان على أنهما زميلين في مهنة واحدة ومصلحة واحدة، لافتا إلى أنه دعا كل الزملاء المتنافسين على انتخابات نقابة الصحفيين لتكوين فريق يعين كل من نجحوا لإدارة النقابة بشكل يعبر عن مصالح الصحفيين ويدافع عنهم.

وأوضح «البلشي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الصحفيين اختاروه وبالتالي سيكون نقيبا لكل الصحفيين، «لابد أن نراعي جميع الأطراف، ولست نقيبا لمجموعة بعينها، وممكن أختلف مع فكرة معينة ولكن حينما أجلس على مقعد النقيب لابد أن أنتمي لجميع الأطراف وأعبر عن مصالحهم وأراعي تخوفاتهم، والقاعدة الأساسية هي الدفاع عن نقابة قوية ومهنة تليق بنا جميعا، ولدينا ملفات متراكمة منذ سنوات وسنبدأ بفتح النقابة لتكون بيتا لجميع الصحفيين، وسنناقش الأوضاع الاقتصادية بمجملها من أجور ومعاشات والتشريعات وقيمة كارنية النقابة».

وأشار نقيب الصحفيين إلى أنه ربما يعد لمؤتمر عام للمهنة خلال الأشهر المقبلة لمناقشة كل أوضاعها، «هناك حوار وطني مفتوح ولابد أن نكون طرفا فيه ونناقش أوضاعنا ومشكلاتنا، وأن نفتح حوارا مع الدولة وكل مؤسساتها للتفاوض على مصالح الصحفيين، فالنقابة بالأساس هي تجمع معني يتفاوض مع جميع الأطراف على مصالح أبناء المهنة، وأي مخاوف أخرى ليست قائمة، فنحن أمام نقابة رأي تدافع عن الرأي بشكل متنوع والأرضية هي مصالح الصحفيين».

نقيب الصحفيين: الجمعية العمومية كلفت بإعادة النظر في الميزانية

وتابع: «الجمعية العمومية كلفت بإعادة النظر في الميزانية وطرحها على الجمعية العمومية القادمة، وسنبذل جهدا لاستدعاء الجمعية العمومية لمناقشة الملفات المتراكمة، وسنبدأ بمخاطبة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة حول وضع المؤقتين وسنفتح حوارا مع الهيئة والمؤسسات في نفس الوقت، وهو من وجهة نظرنا تجديد لشباب المؤسسات الصحفية الذين هم عماد المهنة فكلنا أجيال تسلم بعضها بعض مع الوقت، وأهم أدوار النقابة هو الدفاع عن حق أبنائها».

وأكد نقيب الصحفيين أنه سيتم تشكيل هيئة المكتب خلال الأسبوع المقبل، وسيتم الاستفادة بمجموعة العمل في المجلس كاملة، «الجمعية العمومية اختارتنا بحكمة وتنوع مطلوب للمجلس، ويجب الحفاظ على تماسك وحضور مجلس النقابة بشكل عام، ولا توجد خلافات بيننا وتجمعنا أرضية المهنة، وسنظل أبناء مهنة واحدة، ولست أنا الرأي الصحيح ولكنى اعبر عن ما أراه صحيحا ويجب تكامل جميع الرؤى للخروج بمشهد يليق بالجمعية العمومية».

البلشي: زيادة البدل المعلنة ستكون في أبريل المقبل وهي حق للصحفيين

وواصل نقيب الصحفيين: «زيادة البدل المعلنة ستكون في أبريل المقبل وهي حق للصحفيين، وأتمنى أن نفتح باب للتفاوض لزيادة البدل خلال الأيام المقبلة، وكنت أرى الجمعية العمومية غاضبة من اداء المجلس السابق، وفاجئني حجم المشاركة والحضور والإقبال على الانتخابات، وربما أكون خائفا من المهمة الثقيلة التى توليتها، وادعو للجميع أن نتعاون من أجل المطالبة بحقوقنا ونستفيد بكل قدراتنا وأطرافنا فلدينا قامات كبيرة في الجمعية العمومية، وأول دعوة بعد تشكيل المجلس ستكون دعوة لكل النقباء السابقين يحيى قلاش وضياء رشوان وعبد المحسن سلامة وخالد ميري، لنشكل قوة عمل تفيدنا».