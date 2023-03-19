«حماة الوطن» لـ أحمد موسى: «كتف في كتف» أعظم مبادرة إنسانية في تاريخ مصر الحديث

كشف الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، أن مبادرة كتف في كتف، أكبر مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، هي المبادرة الإنسانية الأعظم في تاريخ مصر الحديث.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حزب حماة الوطن سوف يوزع أكثر من 100 ألف كرتونة سلع غذائية في إطار المبادرة.

وأكد الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، أنه يتم التنسيق لوصول الكراتين والمساعدات لأماكن جديدة وأسر أولى بالرعاية لم تصل لها مساعدات من قبل.

محتويات كرتونة رمضان

ولفت الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، إلى أن كرتونة رمضان تحوي بداخلها سلع جافة من أرز وسكر وزيت.

واستطرد أن الحزب يشارك في مبادرة إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك، لتوزيع وجبات ساخنة تشمل الميادين والشوارع وحتى تصل بعض الأسر.

تشكيل غرفة عمليات

وأكد الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، أن رئيس الحزب وجه بتشكيل غرفة عمليات من أجل تسخير جهود الحزب لدعم مبادرة كتف في كتف .