أحمد موسى: أصحاب الأسهم خسروا 17 مليار دولار بعد بيع بنك «كريدي سويس» السويسري

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل تعرض ثاني أكبر بنك في سويسرا «كريدي سويس» لأزمات مالية وانخفاض أسهمه على مدار الأيام الماضية، ليعلن البنك المتحد «يو بي إس» استحواذه على «كريدي سويس»، موضحًا أن بنوك سويسرا كانت ملاذًا آمنًا للأموال «تريليونات الدولارات التي يتم تهريبها من جميع العالم»، مؤكدًا أن أصحاب الأسهم خسروا 17 مليار دولار أمس.

البنك السويسري المتحد «يو بي إس» نفذّ عملية إنقاذ لكريدي سويس

وأضاف «موسى»، خلال تقديمه برنامجه «على مسئوليتي»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن السوق المصرفي في سويسرا أعلن عن إمكانية تعويض صغار المودعين في بنك كريدي سويس، ويُمكن تعويض كبار المودعين بنسبة 50% فقط، لافتًا إلى أن البنك السويسري المتحد «يو بي إس» نفذّ عملية إنقاذ لكريدي سويس؛ بعد خسارة الأخير.

واستطرد أحمد موسى: «هناك 3 أشخاص تحدثوا مع مجدي يوسف، (مراسلنا في بروكسل)، عن توقعاتهم لما جرى في كريدي سويس، وتأثيره على أوروبا والعالم؛ فيه بنوك خليجية ومستثمرين خليجيين خسروا النهارده، فيه بنك واحد خسر 1.5 مليار دولار؛ بعد نزول أسهم بنك سويس 60%، وده له تأثير على الاقتصادات المختلفة».

الفترة المقبلة ستشهد تأثيرات مالية على بورصات العالم

وأوضح أن هناك مشاهير، حول العالم، أودعوا أموالهم في هذا البنك تعرضوا لخسائر فادحة، لافتًا إلى أن الجميع متخوف من تداعيات الأزمة المصرفية على العالم، مؤكدًا أن الجميع يرى أن الفترة المقبلة ستشهد تأثيرات مالية على بورصات العالم، مؤكدًا أن من لديه أموالاً في هذه البنوك يخشى من مخاطر اقتصادية، ومن لديه سندات مالية في بنك كريدي سويس أصبحت بلا قيمة، مؤكدًا أن هذا البنك السويسري عمره 167 عامًا.