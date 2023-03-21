حظك اليوم الثلاثاء وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا.. نصيحة للحمل والجوزاء

يتهم الكثيرون بمتابعة أخبار الفلك المتعلقة بحظك اليوم وفقًا للأبراج الفلكية التي ينتمون إليها، وقدمت عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك، توقعاتها وتفاصيل حظك اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، على الصعيدين المهني والعاطفي.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء نعرض تفاصيل حظك اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، وفقًا لما ذكرته عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 21-3-2023 اجتماعيا ومهنيا

تنصحك الأفلاك أن تعمل في صمت وأن تتجنب الانفعال سريعا.

حظك اليوم برج الحمل 21-3-2023 عاطفيا وصحيا

القمر في منزل الصحة ينصحك أن تهتم اليوم بصحتك وسلامتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الثور 21-3-2023 مهنيا

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك على الحصول على دعم الأصدقاء أو الزملاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم برج الثور 21-3-2023 عاطفيا

اقتران القمر ونبتون يساعدك اليوم على تحقيق تطور إيجابي وتقوم بمبادرات مناسبة.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-3-2023 مهنيا

القمر يقترن بنبتون في وضع معاكس وعليك ألا تتسرع وأن تفكر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-3-2023 عاطفيا

حظك اليوم برج الجوزاء: القمر في وضع معاكس قد يصيبك اليوم بالضغوط والتشوش ومن المهم أن تحافظ على هدوء أعصابك.

حظك اليوم برج السرطان 21-3-2023 مهنيا

القمر في منزل الحظ يجعلك تفكر بطرق إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة.

حظك اليوم برج السرطان 21-3-2023 عاطفيا واجتماعيا

اقتران القمر مع نبتون في منزل الحظ يجعلك أكثر قدرة على إظهار مشاعر ود وتعاطف في معاملاتك.

حظك اليوم برج الأسد 21-3-2023 عاطفيا واجتماعيا

اقتران القمر مع نبتون بمنزلك الثامن يدفعك للتمسك بمن تحب وقد تكتشف مشاعر جديدة.

حظك اليوم برج الأسد 21-3-2023 مهنيا وماليا

القمر في منزل المدخرات وتستطيع اليوم أن تناقش أمورا مهنية ومادية وتمضي في الاتجاه الصحيح.

حظك اليوم برج العذراء 21-3-2023 عاطفيا

حاول أن تهدأ فالصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل مع من تحب أو مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج العذراء 21-3-2023 مهنيا واجتماعيا

لا تصر على العناد فهناك دائما أشياء يمكن أن تتعلمها من الآخرين.

حظك اليوم برج الميزان 21-3-2023 مهنيا وصحيا

اقتران القمر ونبتون في منزل العمل والصحة يدفعك لتعيد تنظيم أعمالك وتبدو أكثر استعدادا للعطاء.

حظك اليوم برج الميزان 21-3-2023 عاطفيا وعائليا

فينوس في منزلك الثامن يمنحك مشاعر مشتعلة وتؤثر بحب في الطرف الآخر.. تحسن أيضا تنظيم أفكارك ووقتك وطاقتك.

حظك اليوم برج العقرب 21-3-2023 عاطفيا

القمر في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك.

حظك اليوم برج العقرب 21-3-2023 اجتماعيا ومهنيا

الوضع الفلكي يساعدك أن تحسم بعض الأمور وتلتقط الفرص وتبدو ملهما.

حظك اليوم برج القوس 21-3-2023 عاطفيا وعائليا

القمر في وضع معاكس وتطالبك الأفلاك بالصبر ليومين حتى تتحسن الأمور.

حظك اليوم برج القوس 21-3-2023 مهنيا واجتماعيا

ينصحك الفلك أن تعتمد على نفسك ولا تنتظر كثيرا ممن حولك.

حظك اليوم برج الجدي 21-3-2023 مهنيا واجتماعيا

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بطاقة كبيرة تساعدك على القيام بلقاءات وإنجازات مهمة.

حظك اليوم برج الجدي 21-3-2023 عاطفيا وعائليا

اقتران القمر مع نبتون في وضع داعم يمنحك كل السحر والجاذبية وقد تحقق تواصلا أفضل مع الأهل والأحباب.

حظك اليوم برج الدلو 21-3-2023 مهنيا وماليا

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تدرس جيدا خطواتك واهتم بتحديد ميزانية تلتزم بها وراجع مصروفاتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الدلو 21-3-2023 عاطفيا واجتماعيا

رغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يمنحانك سحرا واستعدادا أكبر للعطاء والتفهم مما يجعل الطرف الآخر يقدرك لشخصك.

حظك اليوم برج الحوت 21-3-2023 اجتماعيا ومهنيا

القمر يقترن مع نبتون ببرجك ويمدك ذلك باليقظة والتألق والثقة، والفلك يدعم كل مبادرة تقوم بها.

حظك اليوم برج الحوت 21-3-2023 عاطفيا

تبدو مؤثرا في الجنس الآخر واليوم ترى تأثيرك في نظرات الإعجاب الموجهة لك.