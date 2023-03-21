حظك اليوم الثلاثاء وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا.. نصيحة للحمل والجوزاء
كتب:
صفية النجار
12:02 ص | الثلاثاء 21 مارس 2023
حظك اليوم
يتهم الكثيرون بمتابعة أخبار الفلك المتعلقة بحظك اليوم وفقًا للأبراج الفلكية التي ينتمون إليها، وقدمت عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك، توقعاتها وتفاصيل حظك اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، على الصعيدين المهني والعاطفي.
وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء نعرض تفاصيل حظك اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، وفقًا لما ذكرته عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».
حظك اليوم برج الحمل 21-3-2023 اجتماعيا ومهنيا
تنصحك الأفلاك أن تعمل في صمت وأن تتجنب الانفعال سريعا.
حظك اليوم برج الحمل 21-3-2023 عاطفيا وصحيا
القمر في منزل الصحة ينصحك أن تهتم اليوم بصحتك وسلامتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.
حظك اليوم برج الثور 21-3-2023 مهنيا
القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك على الحصول على دعم الأصدقاء أو الزملاء ورؤساء العمل.
حظك اليوم برج الثور 21-3-2023 عاطفيا
اقتران القمر ونبتون يساعدك اليوم على تحقيق تطور إيجابي وتقوم بمبادرات مناسبة.
حظك اليوم برج الجوزاء 21-3-2023 مهنيا
القمر يقترن بنبتون في وضع معاكس وعليك ألا تتسرع وأن تفكر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.
حظك اليوم برج الجوزاء 21-3-2023 عاطفيا
حظك اليوم برج الجوزاء: القمر في وضع معاكس قد يصيبك اليوم بالضغوط والتشوش ومن المهم أن تحافظ على هدوء أعصابك.
حظك اليوم برج السرطان 21-3-2023 مهنيا
القمر في منزل الحظ يجعلك تفكر بطرق إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة.
حظك اليوم برج السرطان 21-3-2023 عاطفيا واجتماعيا
اقتران القمر مع نبتون في منزل الحظ يجعلك أكثر قدرة على إظهار مشاعر ود وتعاطف في معاملاتك.
حظك اليوم برج الأسد 21-3-2023 عاطفيا واجتماعيا
اقتران القمر مع نبتون بمنزلك الثامن يدفعك للتمسك بمن تحب وقد تكتشف مشاعر جديدة.
حظك اليوم برج الأسد 21-3-2023 مهنيا وماليا
القمر في منزل المدخرات وتستطيع اليوم أن تناقش أمورا مهنية ومادية وتمضي في الاتجاه الصحيح.
حظك اليوم برج العذراء 21-3-2023 عاطفيا
حاول أن تهدأ فالصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل مع من تحب أو مع شريك حياتك.
حظك اليوم برج العذراء 21-3-2023 مهنيا واجتماعيا
لا تصر على العناد فهناك دائما أشياء يمكن أن تتعلمها من الآخرين.
حظك اليوم برج الميزان 21-3-2023 مهنيا وصحيا
اقتران القمر ونبتون في منزل العمل والصحة يدفعك لتعيد تنظيم أعمالك وتبدو أكثر استعدادا للعطاء.
حظك اليوم برج الميزان 21-3-2023 عاطفيا وعائليا
فينوس في منزلك الثامن يمنحك مشاعر مشتعلة وتؤثر بحب في الطرف الآخر.. تحسن أيضا تنظيم أفكارك ووقتك وطاقتك.
حظك اليوم برج العقرب 21-3-2023 عاطفيا
القمر في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك.
حظك اليوم برج العقرب 21-3-2023 اجتماعيا ومهنيا
الوضع الفلكي يساعدك أن تحسم بعض الأمور وتلتقط الفرص وتبدو ملهما.
حظك اليوم برج القوس 21-3-2023 عاطفيا وعائليا
القمر في وضع معاكس وتطالبك الأفلاك بالصبر ليومين حتى تتحسن الأمور.
حظك اليوم برج القوس 21-3-2023 مهنيا واجتماعيا
ينصحك الفلك أن تعتمد على نفسك ولا تنتظر كثيرا ممن حولك.
حظك اليوم برج الجدي 21-3-2023 مهنيا واجتماعيا
القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بطاقة كبيرة تساعدك على القيام بلقاءات وإنجازات مهمة.
حظك اليوم برج الجدي 21-3-2023 عاطفيا وعائليا
اقتران القمر مع نبتون في وضع داعم يمنحك كل السحر والجاذبية وقد تحقق تواصلا أفضل مع الأهل والأحباب.
حظك اليوم برج الدلو 21-3-2023 مهنيا وماليا
القمر في منزلك الثاني وعليك أن تدرس جيدا خطواتك واهتم بتحديد ميزانية تلتزم بها وراجع مصروفاتك وحساباتك.
حظك اليوم برج الدلو 21-3-2023 عاطفيا واجتماعيا
رغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يمنحانك سحرا واستعدادا أكبر للعطاء والتفهم مما يجعل الطرف الآخر يقدرك لشخصك.
حظك اليوم برج الحوت 21-3-2023 اجتماعيا ومهنيا
القمر يقترن مع نبتون ببرجك ويمدك ذلك باليقظة والتألق والثقة، والفلك يدعم كل مبادرة تقوم بها.
حظك اليوم برج الحوت 21-3-2023 عاطفيا
تبدو مؤثرا في الجنس الآخر واليوم ترى تأثيرك في نظرات الإعجاب الموجهة لك.