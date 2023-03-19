وزارة النقل تعلن تفاصيل الشراكات الدولية لتطوير الموانئ المصرية

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن تفاصيل الشراكة مع القطاع الخاص سواء الوطني أو الدولي في المشروعات الكبري ومنها مجال النقل البحري، موضحاً أنه هناك توجيهات بتطوير كل الموانئ المصرية لجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجيستيات، خاصة وأن مصر تتميز بموقع جغرافي فريد، فبها قناة السويس والقوة البشرية الكبيرة والمناطق الزراعية والصناعية.

تشغيل المحطة متعددة الأغراض «تحيا مصر»

وعن تفاصيل المشروعات، جاءت أولها التعاقد على إدارتها وتشغيلها وهي إدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية بأرصفة 55 /62 بالشراكة مع المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض «EGMPT» وشركة «CMA – CGM» الفرنسية والتي تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث القدرة الإستيعابية لشركات الشحن على مستوى العالم.

أيضاً إدارة وتشغيل محطة «تحيا مصر 1» بميناء دمياط بالشراكة مع تحالف شركات «يوروجيت ألمانيا - كونتشيب إيطاليا - هاباج لويد - مجموعة الشرق الأوسط للوجيستيات - الشركة الهندسية للحاويات»، وإدارة وتشغيل محطات الحاويات بكل من ميناء السخنة ورصيف 100 بميناء الدخيلة بالشراكة مع تحالف شركة هاتشيسون بورتس بالتعاون مع كبرى شركات الشحن العالمية «COSCO – MSC – CMA».

كما تشمل المشروعات إدارة وتشغيل محطة الحاويات «سفاجا 2» بميناء سفاجا بالشراكة مع موانئ أبوظبي، ومحطة البضائع العامة والغلال برصيف 85/3 بميناء الإسكندرية بالشراكة مع شركة إيديسكو التابعة لمجموعة فيتيرا الهولندية، ومحطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء السخنة بالشراكة مع موانئ أبوظبي، ومحطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء الغردقة بالشراكة مع موانئ أبوظبي.

إدارة وتشغيل محطات الصب الجاف

كما تتضمَّن المشروعات التي تتم بالشراكة مع الشركات الدولية محطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء شرم الشيخ بالشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي، وإدارة وتشغيل محطات الصب الجاف والسائل ومحطة دحرجة السيارات بميناء السخنة بالشراكة مع موانئ أبوظبي.

تحديث عشرة آلاف كيلومتر سكك حديدية

ونوه التقرير إلى ضرورة تطوير الموانئ وإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية والربط بين الموانئ ومناطق الإنتاج والصناعة والتجمعات بالنقل متعدد الوسائط، لافتاً إلى تحديث عشرة آلاف كيلومتر سكك حديدية حالية وتوقيع عقدي التزام مشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطتي الحاويات بميناءي السخنة والدخيلة مع شركة هاتشيسون العالمية وإنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.