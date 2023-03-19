كيف يشارك القطاع الخاص في مشروعات الموانئ الجافة واللوجيستية؟

حددت وزارة النقل، المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، موضحة أن ضمن هذه المشروعات التي تم تنفيذها والتعاقد على إدارتها وتشغيلها هي إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف في مدينة السادس من أكتوبر على مساحة - 100 فدان.

وضح تقرير صادر عن وزارة النقل، أن الشراكة الخاصة بميناء السادس من أكتوبر تتم مع تحالف مصري/ ألماني «السويدى إليكتريك – السويدى للممتلكات اللوجيستية – دي بى شنكر الألمانية» والذي قام بتأسيس شركة ميناء أكتوبر الجاف ODP لإدارة وتشغيل الميناء، أيضاً توجد شراكة لإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بمدينة القنطرة شرق بالشراكة مع شركة قناة السويس الجديدة للموانئ الجافة والخدمات اللوجيستية.

المشروعات المخطط تنفيذها

وأشار التقرير إلى المشروعات الجاري طرحها والتعاقد على إدارتها وتشغيلها وهي تتمثل في الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان والمنطقة اللوجيستية بالسلوم، أما عن المشروعات المخطط تنفيذها وطرحها بنظام الإدارة والتشغيل والتي تشمل الموانئ الجافة بكل من السادات وكوم أبو راضي ودمياط الجديدة وسوهاج الجديدة وبرج العرب والطور والفيوم الجديدة، أما عن المناطق اللوجستية فهي تشمل السادس من أكتوبر وقسطل وأرقين والعاشر من رمضان.

ونوه التقرير بأهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل تأتى لرفع العبء عن كاهل موازنة الدولة، خاصة في ظل التكلفة الضخمة اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية وكذلك تحقيق أعلى عائد استثماري لقطاعات النقل المختلفة من خلال إدارة وتشغيل وصيانة هذه المشروعات.

مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات القومية

تم عرض التقرير خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية وجلسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع النقل الرائد ضمن فعاليات اليوم الأول للدورة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي تتمثل أهميته في عرض الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومن ضمنها مشروعات قطاع النقل والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية والذي يرتبط إرتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخرى بالدولة، حيث يعتبر قطاع النقل هو العمود الفقري للتنمية المستدامة بكل قطاعات الدولة والذي يساهم بشكل أساسي في تحقيق رؤية مصر 2030.