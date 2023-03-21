أوكرانيا تعلن مقتل نحو 166 ألفا و570 جنديا روسيا منذ بدء الأزمة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في تقرير نشر عبر «فيس بوك»، مقتل نحو 166 ألفًا و570 جنديًا روسيًا في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 21 مارس الجاري، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

كانت كييف، أعلنت في وقت سابق، إن انفجار جانكوي شمالي شبه جزيرة القرم أدى إلى تدمير صواريخ كروز روسية، كان يعتزم أسطول البحر الأسود الروسي استخدامها.

تدمير معدات أوكرانية باستخدام نظام «شتورم-إس»

ودمّرت القوات المسلحة الروسية، معدات أوكرانية باستخدام نظام الصواريخ «شتورم-إس» المضاد للدبابات، خلال القتال بالقرب من مارينكا، بمقاطعة دونيتسك.

كانت موسكو، أعلنت في 2022 على إثر استفتاء، ضمها دونيتسك، إلى أراضي روسيا الاتحادية، إلى جانب خيرسون، لوجانسك، زابوريجيا.

وسيط عملية السلام بأوكرانيا

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن لا يمكن لواشنطن ولندن وباريس وبرلين لعب دور وسيط في عملية السلام بأوكرانيا، كونها مشاركة في الأزمة.

وأضافت الخارجية الروسية، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية تعليقا على دعوة الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ للأمن فولف إيشينجر، إلى إنشاء مجموعة اتصال حول أوكرانيا بهدف إطلاق عملية السلام، إنّ موسكو، رسميًا لا تعلم شيئا عن هذه المبادرة.