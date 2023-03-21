قصف أوكراني بـ 15 قذيفة من عيار 155 مليمتر على عدة مناطق بـ«دونيتسك»

قصفت القوات الأوكرانية، بـ 15 قذيفة من عيار 155 مليمتر، خلال 17 دقيقة على عدة مناطق بـ«مقاطعة دونيتسك»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت «موسكو»، أعلنت في 2022، ضمها «دونيتسك» الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، إلى أراضي «روسيا لاتحادية» على إثر استفتاء إلى جانب 3 مناطق أخرى «لوجانسك، خيرسون، زابوريجيا».

وفي وقت سابق، قال رئيس «مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين، إلى أن «مجموعة فاجنر» تسيطر حاليا على 70 % من مدينة «باخموت» شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، اعترضت طائرة روسية من طراز «سو 35» قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من طراز «بي 52 إتش» على الحدود الروسية فوق بحر البلطيق، وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن المقاتلة حلقت لاعتراض القاذفتين ثم عادت إلى قاعدتها.

وشددت الدفاع الروسية، على أن المقاتلة الروسية من طراز «سو 35» امتثلت للأنظمة الدولية المتعلقة باستخدام المجال الجوي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

350 مليون دولار جديدة من الولايات المتحدة لأوكرانيا

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 350 مليون دولار لأوكرانيا، شملت المزيد من الذخيرة لراجمات صواريخ هيمارس ومدافع الهاوتزر وذخيرة لمركبات برادلي القتالية للمشاة وصواريخ هارم وأسلحة مضادة للدبابات وقوارب نهرية وغيرها من المعدات.

وفي وقت سابق، وافق «الاتحاد الأوروبي» في اجتماع لوزراء الخارجية في «بروكسل»على تخصيص مليارَي يورو لشراء وإرسال ذخائر لأوكرانيا، وقال ممثلو 5 وفود في الاجتماع، إن «الاتحاد»، وافق على خطة عمل من 3 مراحل لتزويد «كييف» بما لا يقل عن مليون قذيفة من عيار 155 مليمتر وتجديد المخزونات الاستراتيجية لدول التكتل والتي اقترب بعضها من النفاد.

تحذير أمريكي لـ«بكين» من عواقب إمداد روسيا بالأسلحة

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أشار في وقت سابق، إلى أن «واشنطن» لا ترى مؤشرات على أن السلطات في العاصمة الصينية «بكين» قررت تزويد روسيا بالأسلحة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حذر الصين، من عواقب إمداد روسيا بالأسلحة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، قالت «الأمم المتحدة»، إن المنظمة تعمل على تأمين الصادرات الزراعية الروسية، مؤكدة على لسان فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، أنها ليست خاضعة للعقوبات.

وأشار حق، إلى أن الجميع بحاجة إلى الحبوب والأسمدة للحفاظ على محاصيلهم في المستوى المناسب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، أعرب المندوب الروسي الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، فاسيلي نيبينزيا، عن أمله بمشاركة «موسكو» في تحقيق المنظمة بالهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب الغاز «السيل الشمالي 1 و2» في 26 سبتمبر الماضي، في حال فتح هذا التحقيق.

كوبا تمنح دبلوماسيا روسيا وسام الصداقة

وفي إطار العلاقات «الروسية الكوبية»، منحت الحكومة في «هافانا»، وسام الصداقة للدبلوماسي الروسي أندريه جوسكوف، الذي ترأس بعثة «موسكو» الدبلوماسية لمدة 5 سنوات.

وقال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريجيز، إن بلاده تقدر عمل جوسكوف، لتعميق الروابط التاريخية للصداقة والتعاون بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.