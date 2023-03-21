رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الدفاع الأوكرانية» تعلن تدمير صواريخ كروز روسية في انفجار بشبه جزيرة القرم

كتب:

أ ش أ
09:22 ص | الثلاثاء 21 مارس 2023
روسيا وأوكرانيا

روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار في منطقة جانكوي شمال شبه جزيرة القرم؛ أدى إلى تدمير صواريخ كروز، كان يعتزم الأسطول الروسي استخدامها في البحر الأسود.

وأفادت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، بتدمير صواريخ كروز الروسية من طراز «كاليبر كي إن»، في أثناء نقلها عبر السكك الحديدية.

وأوضحت وحدة الاستخبارات التابعة للوزارة، أن صواريخ كروز «كاليبر كي إن» مصممة للإطلاق من سفن سطحية تابعة للأسطول في البحر الأسود بمدى تشغيلي أكثر من 2500 كيلومتر، ضد الأهداف البرية و375 كيلومترًا ضد الأهداف البحرية.

اقرأ المزيد:

أوكرانيا تعلن مقتل نحو 166 ألفا و570 جنديا روسيا منذ بدء الأزمة

أخبار روسيا وأوكرانيا.. تسوية الأزمة على رأس مباحثات بكين وموسكو

أسعار القمح تواصل التراجع مع تمديد اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا

طائرات ألمانية وأمريكية وإنجليزية تدخل على خط أزمة روسيا وأوكرانيا
بقلم أ ش أ