«الدفاع الأوكرانية» تعلن تدمير صواريخ كروز روسية في انفجار بشبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار في منطقة جانكوي شمال شبه جزيرة القرم؛ أدى إلى تدمير صواريخ كروز، كان يعتزم الأسطول الروسي استخدامها في البحر الأسود.

وأفادت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، بتدمير صواريخ كروز الروسية من طراز «كاليبر كي إن»، في أثناء نقلها عبر السكك الحديدية.

وأوضحت وحدة الاستخبارات التابعة للوزارة، أن صواريخ كروز «كاليبر كي إن» مصممة للإطلاق من سفن سطحية تابعة للأسطول في البحر الأسود بمدى تشغيلي أكثر من 2500 كيلومتر، ضد الأهداف البرية و375 كيلومترًا ضد الأهداف البحرية.