أدعية رمضانية.. «اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبرا واحتسابا»

مع حلول شهر رمضان المبارك، يكثر الدعاء في هذه الأيام المباركة، أملا في استغلالها في الخير، ولهذا تستعرض «الوطن» أدعية رمضانية، على سبيل المثال لا الحصر ويمكن ترديدها في كل وقت، حيث إن الدعاء من العبادات المستحبة فيدعو المسلم ربه بما يشاء من خير الدنيا والآخرة.

أدعية رمضانية

وبخصوص موضوع أدعية رمضانية فيمكن ترديد الأدعية التالية على سبيل الاسترشاد :

«اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله».

«اللهم أظلَّ شهر رمضان وحضر، فسلمه لي، وسلمني فيه، وتسلمه مني».

«اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبرًا واحتسابًا، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيرًا لي من ألف شهر».

صيغ أدعية رمضانية

ويمكن ترديد أدعية رمضانية أيضا على سبيل المثال لا الحصر كالتالي:

«اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالمًا بما في صدور العالمين».

«اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا».

أدعية رمضانية

ويردد البعض أدعية رمضانية منها:

«اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين».

«اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين».

«اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين».