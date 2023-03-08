12 دعاء لاستقبال شهر رمضان.. «اللهم أهله علينا بالخير»

يحرص المسلمون على اغتنام الأيام المباركة قبل وخلال شهر رمضان، كونها تتسم باليمن والبركات والمحبة والغفران، لذا يرغبون في الإكثار من أدعية استقبال شهر رمضان، وهذا ما نرصده خلال التقرير التالي، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

دعاء استقبال شهر رمضان

اللهم اجعل ما تبقى من أيام شعبان جابرة للقلوب ساترة للعيوب، ماحية للذنوب مفرجة للكروب.. كذلك اللهم إن شوقنا لشهرك، قد زاد يا رب لا تحرمنا وأحبتنا من صيامه وقيامه.

اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه أجاب الله لكم الدعاء، وأبعد عنكم البلاء ورفع شأنكم في الأرض والسماء.

اللهم أهله علينا بالخير والسلامة والإسلام وكل عام وأنتم بخير. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام.

ودعاء استقبال شهر رمضان كان المسلمون يدعون ويقولون اللهم أظلّ شهر رمضان وحضر فسلّمهُ لي وسلمني فيه وتسلمه مني.

اللّهُمّ بلّغنا رمضان

اللّهُمّ بلّغنا رمضان وأعنّا على صيامه وقيامه على الوجه الّذي يُرضيك عنّا، اللّهُمّ اجعل عملنا كُلّهُ خالصا لوجهك الكريم.

اللهم إن شوقي لشهرك قد زاد فيا رب لا تحرمني واحبابي صيامه وقيامة. قبل شهر رمضان افتح خزينة قلبك احذف رتب سامح اغفر تجاوز، واكتب على بابها إلا من أتى الله بقلب سليم. وتمضي بنا الأيام وتتعاقب الأسابيع وتتوالى الشهور، ويقترب منا قدوم شهر الخير والبركة والرحمات اللهم بلغنا رمضان.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين. وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا رحم الراحمين.

اللهم بلغنا رمضان وأدخله علينا بالأمن والسلام. اغفر لنا يا منان يا رحيم وتقبل دعائنا يا ذا الجلال والاكرام اللّهُمّ اجمع على الهُدى أمرنا، وأصلح ذات بيننا، وألّف بين قُلُوبنا.

كما يستحب أن نقول أيضًا في دعاء استقبال شهر رمضان اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه أجاب الله لكم الدعاء، وأبعد عنكم البلاء ورفع شأنكم في الأرض والسماء.

اللّهُمّ بلّغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النار.

اللهم أهله علينا بالخير والسلامة والإسلام وكل عام وأنتم بخير. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام.