استشاري تغذية علاجية تقدم نصائح ذهبية لإنقاص الوزن في رمضان

قالت الدكتورة نشوى سمير عبد الفتاح، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، إن شهر رمضان المبارك يعد فرصة جيدة جدًا للراغبين في النزول بالوزن، من خلال اتباع عدد من النصائح، التي تمكن الجسم من فقد عدة كيلوات خلال الشهر الفضيل، كتجنب الأطعمة المقلية، وضرورة زيادة شرب المياه والحرص على تناول الوجبات الصحية.

ضرورة ممارسة الرياضة

وأضافت في حوار على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن اتباع نظام خاطئ قد يؤدي إلى زيادة الوزن، خاصة مع كثرة العزائم وتناول مأكولات عالية بالسعرات الحرارية، ودخول أصناف جديدة غير موجودة ببقية العام كالياميش، فضلًا عن قلة شرب المياه خلال اليوم، واستبدال المياه بالعصائر وقلة الحركة.

وشددت استشاري التغذية العلاجية والسمنة،، على أنه من الضروري على الأفراد الذين يمارسون الرياضة خلال أشهر العام، عدم توقيف التمرين بشهر رمضان، وأختيار وقت ملائم لممارسة الرياضة، لافتة إلى أن ممارسة الرياضة قبل موعد الإفطار تساعد الجسم على فقد الكثير من الوزن والدهون، على أن تستغرق الرياضة ما بين 30 و40 دقيقة، كرياضة المشي والحركة أو كارديو.

المشروبات الرمضانية

وعن المشروبات الرمضانية، أشارت الدكتورة نشوى سمير عبد الفتاح، إلى أن زيادة تناول المشروبات في رمضان يؤدي إلى زيادة الوزن؛ إذ أن المسموح هو تناول كل فرد 2 كوب من العصائر فقط، والأفضل أن تكون هذه العصائر من الفواكه الطازجة غير المحلاة بالسكر، وتناول المشروبات الرمضانية كالكردية والسوبيا بنسبة قليلة وبصورة غير يومية.