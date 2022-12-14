أخصائي التغذية العلاجية تكشف طرق التخلص من الوزن الزائد بالبطن

الوزن الزائد وخاصة في منطقة البطن، يسبب إزعاجا كبيرا للكثير من السيدات، وتلجأ الكثير منهن، إلى البحث عن طرق للتخلص من «الكرش»، دون إنقاص وزن مناطق أخرى من أجسامهن.

وقالت الدكتورة أسماء خالد، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، إن هناك أخطاء شائعة بين السيدات والفتيات باتباع أنظمة غذائية من الإنترنت لفقدان الوزن، وهو ما قد يعرضهن لمخاطر صحية عديدة إذ أن العديد من هذه الأنظمة تعمل على فقد الجسم المياه والعضلات بدلًا من فقد الدهون، وهو ما يجعل الفتيات والسيدات يخسرن جزء من وزنهن او ما يعرف بـ«الوزن الزائف»، الذي يضر بأعضاء الجسم الداخلية.

نظام غذائي يراعي الحالة الصحية

وأضافت «خالد»، في حوار على فضائية «القناة الثانية المصرية»، أن فقدان الوزن يتطلب وضع نظاما غذائيا يتم الرجوع فيه للعديد من العوامل أبرزها الوزن والعمر والحالة الصحية وطبيعة العمل البدني اليومي، كما أن الأمر يختلف تمامًا بالنسبة للرياضيين، مشددة على ضرورة مراعاة الحالة الصحية إذ أن مرضى الضغط والسكر والقلب يتم وضع لهم نظاما غذائيا يناسب حالتهم الصحية.

ممارسة الرياضة تقلل هرمون التوتر وزيادة وزن الوزن

وأوضحت أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، أن مفهوم التغذية العلاجية يعني التعرف على طبيعة الحالة الصحية للمريض، ليتم البدء بمعالجة هذه المشاكل الصحية عن طريق برنامج غذائي، لافتة إلى وجود برامج غذائية تساهم في علاج العديد من الأمراض كالأنيميا وشحوب الوجه والسكري والضغظ المرتفع، مؤكدة على أهمية ممارسة الرياضة في التخلص من السعرات الحرارية الزائدة إضافة إلى تقليل هرمونات التوتر الذي يساهم في زيادة الوزن وخاصة منطقة البطن.