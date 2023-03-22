«عليا الفيروسات» للمواطنين مع قدوم شهر رمضان 2023: اتبعوا الإجراءات الاحترازية

ناشد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين خلال الفترة المقبلة بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها تقليل التجمعات بقدر الإمكان وضرورة الاهتمام بتنظيم عادات الطعام والشراب خلال الشهر الكريم وتجنب الاختلاط مع المواطنين في التجمعات ودور العبادة حال الشعور بأي أعراض لكورونا او الإنفلونزا.

عادات وتقاليد يجب اتخاذها

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابع لوزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أن هناك عددا من العادات والتقاليد السليمة التي يجب أن يتخذها المواطنون خلال شهر رمضان، أبرزها حال رصد أي أعراض بالمرض وفيروس كورونا التواصل مع الطبيب المختص واتباع الإجراءات اللازمة.