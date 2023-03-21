«الإفتاء» توضح ما يفطر وما لا يفطر خلال نهار شهر رمضان المبارك

تفصلنا أيام معدودة عن شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والخير والبركة، وهو الشهر الذي ينتظره كل المسلمين؛ إذ أنه يأتي مرة في العام، وصيامه واجب على كل مسلم بالغ عاقل، لذلك قبل الشهر يستحب معرفة الأمور التي تفطر والأمور التي لا تفطر، لأن المسلم خلال يومه يتعرض للكثير من المواقف ويتحتم عليه معرفة إذا كانت هذه الأمور تخسره صيام يوم أم لا.

ما يفطر وما لا يفطر في رمضان

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، خلال الصفحة الرسمية لها على موقع «فيسبوك» ما يفطر وما لا يفطر خلال شهر رمضان المبارك، والأمور التي يستحب للمسلم أن يتجنبها خلال نهار رمضان؛ لأنها تفطر وتجعله يخسر يوم من أيام الشهر الفضيل، ومن الأمور التي «لا تفطر» خلال شهر رمضان:

- بخاخة الربو

- استعمال الحقن «عضليا أو وريدا أو تحت الجلد»

- التبرد بالماء من شدة الحرارة

- نقط الأذن «إذا كانت طبلة الأذن سليمة تمنع وصولها إلى الحلق»

- الغسيل الكلوي

- خلع الأسنان والأضراس «إذا لم يدخل شيء إلى الجوف»

- تذوق الطعام باللسان دون بلعه

- استعمال مرطبات البشرة

- القيء غير المتعمد

- الأكل أو الشرب ناسيا

- استعمال المراهم والكريمات

- نقل الدم

أمور تفطر في رمضان

وفيما يخص ما يفطر وما لا يفطر خلال نهار شهر رمضان المبارك ، أوضحت دار الإفتاء أن هناك بعض الأمور التي من الممكن أن تجعل المسلم «يفطر»، ويجب عليه الحذر منها، وهي:

دم الحيض والنفاس

التدخين

القيء عمدا