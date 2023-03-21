«الإفتاء» تعلن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023 بـ3 وسائل.. اعرف الموعد

أعلنت دار الإفتاء المصرية، موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023 مساء اليوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444، والموافق 21 من مارس 2023، وذلك من خلال 3 وسائل رئيسية يستطيع من خلالها المسلمون متابعة لحظة استطلاع هلال شهر رمضان 2023، في بث حي من داخل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أو مرصد حلوان الفلكي.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023

وتشير الحسابات الفلكية إلى أنّ أول أيام شهر الصيام سيكون الخميس المقبل، ويتبقى الإعلان الرسمي من دار الإفتاء اليوم، والتي تعرضه أمام المتابعين، عقب نصف ساعة من صلاة المغرب، حيث أعلنت الدار موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023 عن طريق 3 وسائل وهي كالتالي:

- التليفزيون المصري:

ينقل التليفزيون المصري، لحظة قيام دار الإفتاء في مرصد حلوان باستطلاع هلال شهر رمضان 2023، وذلك من خلال القناة الأولى المصرية، أمام جموع المواطنين.

- بث مباشر:

كما تنقل الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بث مباشر للحظة وموعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023، أمام المتابعين لها بصفحة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- «كروس بوست»:

وبعد تحديد موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023، تنقل بعض المواقع المصرية والصفحات الرسيمية للصحف البث المباشر ذاته الذي تنشره دار الإفتاء، وذلك عن طريق خاصية «كروس بوست» وهي ما تعني مشاركة المحتوى نفسه على أكثر من صفحة بالوقت ذاته.

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان 2023

وقالت دار الإفتاء المصرية في بيانها، أمس، بشأن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023: «غدًا بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر رمضان المبارك، سيتم عمل بث مباشر على التليفزيون المصري وعلى صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.. اللهم بلغنا رمضان».