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«الفلك الدولي»: رؤية هلال شهر رمضان 2023 مستحيلة اليوم في دول العالم الإسلامي

كتب:

أحمد أبوضيف
10:13 ص | الثلاثاء 21 مارس 2023
هلال

هلال

قال مركز الفلك الدولي، إنه من خلال استخدام التقنيات الحديثة لرصد أهلة الشهور العربية، تبين من خلال الصور التي جرى رصدها أن رؤية هلال شهر رمضان اليوم الثلاثاء مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي، وأن الخميس المقبل سيكون أول أيام شهر رمضان 2023 .

رؤية هلال شهر مضان 2023 

وأكد الدكتور محمد عودة ، مدير مركز الفلك الدولي، أن مرصد الختم الفلكي التابع للمركز صور هلال شهر شعبان 2023، وأن جميع الصور المرصودة من قبل المرصد منذ قليل جميعها لشهر شعبان، موضحا أنه جرى رصد بعد القمر عن الشمس 7.1 درجة، وأن التصوير أوضح أن رؤية هلال شهر رمضان 2023 صعبة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية والمغبرة والغائمة جزئيا.

شهر مضان 2023

في السياق ذاته، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اليوم سيجرى استطلاع هلال شهر رمضان 2023، بالتنسيق مع اللجان الشرعية لدار الإفتاء المصرية، موضحا أن الإستطلاع سيكون وقت غروب شمس اليوم، لافتا إلى أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن الخميس المقبل سيكون أول أيام شهر رمضان 2023.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.