مشيرة خطاب لقصواء الخلالي: مصر تضيف قرارات قوية لحقوق المرأة كل عام

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن احتفالية يوم المرأة المصرية شهدت طاقة إيجابية، وهذه الطاقة تنبع من الشعور بالإنجاز، ولا سيما أن المرأة المصرية تتمتع بحقوق غير مسبوقة، وكل عام يزيد ذلك، موضحة في الوقت ذاته أن قرارات الرئيس السيسي اليوم تدخل في العمق، وهي تدخلات تعطي عائدا مضاعفا.

الرئيس السيسي قدم خدمات جليلة للمرأة

وأضافت «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تُقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة «سي بي سي»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم خدمات جليلة للمرأة مثل مطالبته بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، وهذا ليس مجرد تمكين للمرأة، ولكن لزيادة كفاءة هذه الهيئات وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد.

وأوضح المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه ثبت بما لا يدع من الشك أن الشركات التي تشارك فيها النساء في مجالس إدارتها بشكل فعال هي الأكثر كفاءة في الأداء والإنجاز على مستوى العالم، وهذا القرار سيحدث نقلة نوعية، فضلًا أن المرأة حققت الكثير من الإنجازات في مجالات كثيرة، لكن في مجال إدارة الشركات كانت تحديا، خاصة في مجال القطاع المصرفي، تمثيل المرأة فيه مشرف للغاية.

تمثيل المرأة في القطاع المصرفي مشرف للغاية

وأشارت إلى أن قرار التوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة يعبر عن الحكمة والرؤية في التفكير، فضلًا عن أن التوسع في مشروعات الإدخار والإقراض الرقمي والمشروعات الصغيرة، إذ تعد النساء من أكبر المستفيدات في هذه المشروعات.

وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب، أن قرار الرئيس بتكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للتأكد من عدم وجود تمييز مستتر في التشريعات قد يحرم المرأة من فرصة مساوية مثل التي يتمتع بها الرجل، وهذا قرار مهم.