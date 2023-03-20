عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان»: الدولة تفتح باب حياة جديدة للغارمين بقرار العفو عنهم

قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين بالعفو عن الغارمين والغارمات، أكثر من رائع لإدخال الفرحة على قلوب الأسر المصرية مع بداية هذا الشهر الكريم، مضيفًا: «شهدنا العديد من المبادرات خلال الفترة السابقة لحل المشكلات المتعلقة بالغارمين والغارمات، كان أغلبها يركز على السيدات أكثر والآن الأمر تناول الرجال أيضا».

عضو القومي لحقوق الإنسان: القرار يدل على صدق نية الدولة في لم شمل الأسر

وقال «ممدوح»، في تصريح خاصل لـ«الوطن»: «قرار العفو عن الغارمين والغارمات يدل على رغبة الدولة المصرية في لم شمل الأسر خلال شهر رمضان، وأن يدخل الشهر المبارك هذا العام بالفرحة على تلك الأسر التي عانت خلال الفترة السابقة مما يثبت بشكل كبير أن السيد الرئيس هو أب لكل المصريين».

ولفت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن فكرة إدراج هؤلاء الأفراد داخل قوائم العفو الرئاسي يثبت أن الدولة المصرية تفتح باب حياة جديدة أمام كل المصريين، وليس فقط أصحاب القضايا السياسية ودليل قاطع على أن الجمهورية الجديدة تتسع لكل المصريين.

جدير بالذكر، أنه تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، اليوم، الموافقة على الإفراج عن كل الغارمين والغارمات، الذين يبلغ إجمالي عددهم 40 سيدة و45 رجلا، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وعيد الأم، وهو القرار الذي استقبله العديد من المواطنين بفرحة وسرور.