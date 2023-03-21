إزالة 15 حالة تعد على أراض زراعية ومخالفة بناء بقرى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية للحفاظ على الرقعة الزراعية ومحاربة أي تعد على أراضي أملاك الدولة بكل الطرق الممكنة، حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة ومستقبلها.

وأشار إلى ضرورة المتابعة والمرور الدوري لأي حالة تعد تم إزالتها، لعدم تكرار التعدي مرة أخرى.

حملات بقرى أسيوط

وفي هذا الإطار، قامت الوحدات المحلية لمراكز الفتح والقوصية وحي شرق بتنفيذ إزالة لـ15 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة ومخالفة لقانون البناء، وذلك بقرى فزارة وبني قرة والمنشأة الكبرى وعرب التتالية بمركز القوصية وقريتي بني مر والمعصرة بمركز الفتح وشارع الساحة بحارة الزعلان.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال حملات برئاسة عبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية.