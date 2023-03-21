مصرع شخص صدمته سيارة على طريق أسيوط الغربي في الفيوم

لقي شخص في نهاية العقد الثالث من العمر مصرعه، دهسًا أسفل عجلات سيارة، صباح اليوم الثلاثاء، على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، حيث اصطدمت به سيارة تسير بسرعة جنونية، أثناء عبوره الطريق ليسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه.

وتوقفت حركة المرور على طريق أسيوط الغربي أمام المارة، فيما هرع الجميع لإزالة الجثة من الطريق، ووضعها على جانب الطريق وتغطيتها لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بمصرع شخص

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بمصرع شخص في العقد الثالث من العمر، بعدما دهسته سيارة مسرعه أثناء عبوره طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق المحافظة.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ مصرع شخص يدعى محمد سيد عبد الجليل، 39 سنة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعدما سقط غارقًا في دمائه إثر تعرضه للدهس أسفل عجلات سيارة على طريق أسيوط الغربي، أثناء عبوره الطريق.

نقل الجثة للمشرحة

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف على الفور إلى مكان البلاغ، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي، تحت تصرف جهات التحقيق، والتي أمرت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته عقب الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن، والإجراءات القانونية.

وحُرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.