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الرئيس الصيني يكشف سبب اختيار روسيا أول بلد لزيارته الخارجية

كتب:

أحمد عادل موسى
11:17 ص | الثلاثاء 21 مارس 2023
الرئيس الصيني والرئيس الروسي

الرئيس الصيني والرئيس الروسي

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن اختيار روسيا كأول بلده لزيارته الخارجية بعد إعاده انتخابه رئيسًا للبلاد هو أمر منطقي يتوافق مع المنطق التاريخي بين البلدين، بحسب ما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

شي: نحن قوى رئيسية وشركاء استراتيجيون

وصرح شي، خلال اجتماعه اليوم، في مقر الحكومة الروسية مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قائلاً: «نحن قوى رئيسية وشركاء استراتيجيون».

 ودعي الرئيس الصيني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزياره الصين هذا العام.

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