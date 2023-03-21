الرئيس الصيني يكشف سبب اختيار روسيا أول بلد لزيارته الخارجية

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن اختيار روسيا كأول بلده لزيارته الخارجية بعد إعاده انتخابه رئيسًا للبلاد هو أمر منطقي يتوافق مع المنطق التاريخي بين البلدين، بحسب ما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

شي: نحن قوى رئيسية وشركاء استراتيجيون

وصرح شي، خلال اجتماعه اليوم، في مقر الحكومة الروسية مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قائلاً: «نحن قوى رئيسية وشركاء استراتيجيون».

ودعي الرئيس الصيني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزياره الصين هذا العام.