أوكرانيا تعلن حجم خسائر روسيا من المعدات: تدمير 7 آلاف مدرعة

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 166 ألفا و570 جنديا، منذ بدء الأزمة الروسية في 24 فبراير 2022.

خسائر في المعدات

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و552 دبابة و6 آلاف و879 من المركبات المدرعة و2586 من النظم المدفعية و507 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و270 من أنظمة الدفاع الجوي و305 من الطائرات المقاتلة و290 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و428 من المركبات وخزانات وقود و2167 طائرة بدون طيار، بالإضافة إلى إسقاط 907 من صواريخ كروز.

عملية خاصة في أوكرانيا

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.