أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: الصين تخطط لتكون الأولى عالميا في 2049

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن العالم ينقسم إلى كتلتين كبيرتين وهما الصين وأمريكا، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في 2009 قال إن القرن الحادي والعشرين ستحدد مساره العلاقة بين الصين وأمريكا، وهما القوتان المطروحتان على مستوى العالم.

وأوضح «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن «دويتش فيلا» أعدت تقريرا وتحدثت فيه عن احتمال إلى أين يذهب العالم، وموجز التقرير أن العالم يتجه لكتلتين كبيرتين وهما الصين وحلفاؤها وأمريكا وحلفاؤها، وهناك تقدير بأن روسيا تدور في فلك الصين، وبكين ستقود الجانب الشرقي.

الصين لا تريد أن تغضب أمريكا

وتابع الإعلامي أحمد المسلماني، أن الصين لا تريد أن تغضب أمريكا، وتخطط في 2049 لتكون الأولى عالميا.