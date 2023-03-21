«الاتحاد الأوروبي»: الصين لا تخطط لتزويد «موسكو» بالأسلحة

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، إن لا يوجد لدى التكتل أي دليل على تزويد «بكين» لـ«موسكو» بالأسلحة، مضيفا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع «مجلس الاتحاد» بالعاصمة البلجيكية «بروكسل»، إن الصين لا تخطط، القيام بذلك، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بـ«البيت الأبيض»، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، إن في العلاقات الثنائية بين «موسكو» و«بكين»، تعتبر روسيا الشريك الأصغر للصين.

ويقوم الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، للعاصمة الروسية «موسكو»، وناقش خلالها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا جدول الأعمال الدولي.

النمسا: سنواصل تقديم المساعدات لتخفيف معاناة الشعب الأوكراني

وفي النمسا، أوضح مستشار البلاد كارل نيهامر، إن «فيينا» لن تقدم دعما عسكريا لـ أوكرانيا، نظرا لالتزامها بالصفة المحايدة، مضيفا عبر «تويتر»، عقب أعقاب اتصال هاتفي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،إن بلاده ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب الأوكراني.

من جانبها، أعربت 20 دولة أوروبية، عن نيتها المشاركة في مشروع شراء قذائف لأوكرانيا من عيار 155 ملم بمبلغ 1 مليار يورو من صندوق «السلام الأوروبي»، وأشار بوريل، إلى توقيع 17 دولة فقط في «الاتحاد الأوروبي» والنرويج.

«موسكو»: روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي

بدوره، أشار ممثل «موسكو» الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة» فاسيلي نيبينزيا، إلى أن ن مذكرة توقيف الصادرة عن «المحكمة الجنائية الدولية» بحق بوتين لا تقرب روسيا من المفاوضات بشأن أوكرانيا، مضيفا في مؤتمر صحفي، أن بلاده ليست طرفا في «نظام روما الأساسي».

ميدانيا، طالب رئيس «مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين، من وزارة الدفاع، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع فصل المجموعة عن القوات الأساسية للجيش الروسي، مما يؤدي إلى عواقب سلبية على العملية.

وأوضح بريجوجين، في رسالة، لوزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو إن الجيش الأوكراني يخطط لهجوم وشيك يستهدف فصل المجموعة عن القوام الرئيسي للقوات الروسية في شرق أوكرانيا في أواخر مارس الجاري أوأوائل أبريل المقبل.

وأشار رئيس «مجموعة فاجنر»، في تصريحات منفصلة، إلى احتمال كبير بأن تكون مدينة «بيلجورود» الواقعة جنوب روسيا أحد أهداف هجوم أوكرانيا المقبل.