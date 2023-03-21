«التنسيقية» تهنئ سيدات مصر بعيد الأم: رمز العطاء وعماد الأسرة

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأم المصرية، بمناسبة عيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

وأكدت التنسيقية، أنّ الأم المصرية هي رمز العطاء والمحبة، وعماد الأسرة، التي تغرس قيم الانتماء والولاء، وتقدم كل يوم أبنائها شهداء فداء للوطن.

واستشهدت التنسيقية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ببيت لشاعر النيل حافظ إبراهيم: «الأُمُّ مَدرَسَةٌ إِذا أَعدَدتَها أَعدَدتَ شَعباً طَيِّبَ الأَعراقِ الأُمُّ رَوضٌ إِن تَعَهَّدَهُ الحَيا بِالرِيِّ أَورَقَ أَيَّما إيراقِ الأُمُّ أُستاذُ الأَساتِذَةِ الأُلى شَغَلَت مَآثِرُهُم مَدى الآفاقِ».