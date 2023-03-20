نائب التنسيقية: مبادرة «كتف بكتف» أظهرت وجه التكاتف الحقيقي للمصريين

قال الدكتورعمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن مبادرة كتف بكتف التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي أظهرة الوجه الحقيقي للشعب المصري في التكاتف والاتحاد وقت الأزمات.

مبادرة «كتف بكتف» فريدة من نوعها

وأوضح الدكتور عمرو درويش في تصريحاته للوطن إن مبادرة كتف بكتف مبادرة أهلية فريدة من نوعها كونها تفيد ما يقرب من 25 ملون من الأسر البسيطة والفئات الأولى بالرعاية.

وبسؤاله عن توقيت إطلاق المبادرة، قال عضو مجلس النواب إن توقيت إطلاق المبادرة مناسب وجيد للغاية خاصة أنها جائت ونحن على أعتاب شهر رمضان المعظم، والذي يحرص فيه الكثير من المواطنين على تقديم المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا: «لعل أبرز مايميز المبادرة أنها تتمتع بقاعدة بيانات محكمة لأعداد المستفيدين دون أي خلل أو مرونة مما يجعلها تنتشر على مساحة جغرافية كبيرة تشتمل على مدن وقرى ونجوع المحافظات المختلفة والأكثر احتياجا».