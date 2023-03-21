مدير وحدة الاستثمار البيئي: هدفنا تحفيز الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد الأخضر

قال الدكتور محمد معتمد، مدير وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، إن البيئة هي جزء أساسي من كافة القطاعات والبيئة والاستثمار وجهان لعملة واحدة لذلك كان الهدف الأساسي من إطلاق هذه الوحدة هو تحفيز الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد الأخضر والقدرة على التكيف مع تغير المناخ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، وتحقيق ديناميكيات السوق الفعالة في الاستثمارات الخضراء والمناخية.

دعم الاستثماريين

وأوضح مدير وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، خلال افتتاح وحدة الاستثمار أن القيم التي تتبناها الوحدة هي حماية البيئة والمناخ وأن يسير البيئة والنمو جنباً إلى جنب بالإضافة إلى دعم الاستثمارين في تحقيق فوائد في الاستثمارات الخضراء والمناخية وتجنب المخاطر.

قطاعات وحدة الاستثمار المناخي والبيئي

وتابع معتمد بأنّ القطاعات التي تعتمد عليها الوحدة هي إدارة المخلفات، الاقتصاد الحيوي، السياحة البيئية، الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء ولفت إلى أن الخطوات التالية التي ستحققها الوحدة هي عمل منصة خاصة في شهر أبريل 2023 ومنتدى للمناخ والاستثمار في يونيو 2023.