تعاون مصري ألماني في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

استقبل الدكتور محمد شاكر وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة ستيفان فانزيل وكيل وزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ للشئون البرلمانية الالماني ووفد من رجال الاعمال و عدد من الشركات الالمانية العاملة في مجال الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر، لبحث سبل التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والاستثمار على أرض مصر

التعاون مع الجانب الألمانى من أجل الاستفادة من خبراتهم

أكد شاكر في تصريحات صحفية على عمق العلاقات بين مصر وألمانيا متمثلة فى التعاون مع عدد من الشركات الألمانية في مختلف المجالات مشيراً إلى التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألمانى من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.

إقامة 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء

وأكد شاكر علي التعاون الناجح والشراكة مع شركة سيمنس بإقامة 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بقدرات بلغت (14.4 جيجاوات)، حيث تصل كفاءة هذه المحطات إلى 60.5% مما ساهم في توفير استهلاك الوقود في مصر .

وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار مشيراً إلى الربط مع السعودية والأردن وليبيا والسودان ، وكذلك الربط مع قبرص واليونان وتصدير الكهرباء إلى أوروبا .

التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة

وأكد شاكر على الإهتمام الذى يوليه القطاع لتنويع مصادر الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى هذه المشروعات ، مشيراًإلى استراتيجية القطاع التى تهدف إلى أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.

واشار الوزير الي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير حيث تم التوقيع علي 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات اطارية تم توقيعها مع كبري الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.

قال شاكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

اكد على الإهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتوطين صناعة المهمات لالازمة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدرجين الاخضر.

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات

أشاد ستيفان فانزيل ورجال الأعمال الألمان بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبته فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء

وأشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات،

واشادت الشركات الالمانية العاملة فى مجال الطاقة فى مصر بالتعاون المثمر مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والرؤى المستقبلية الطموحة للقطاع فى تنفيذ مشروعاته مع الأخذ فى الاعتبار التحول فى الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة والمجالات الاستشارية

وأعربوا عن رغبتهم فى الاستمرار فى تقديم خبراتهم ودراساتهم فى العديد من المجالات فضلاً عن رغبتهم في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر.

وفي نهاية اللقاء اكد الجانبين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح والهيدروجين الأخضر والمجالات الاستشارية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء. ​