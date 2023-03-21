«اقتصادية قناة السويس»: نتملك مقومات متكاملة لجذب استثمارات الطاقة المتجددة

شارك الدكتور إبراهيم مصطفى، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج في منتدى الأعمال المصري الجورجي الذي انعقد في الهيئة العامة للاستثمار بحضور حسام هيبة ووفد رفيع المستوى من جانب دولة جورجيا.

جاء ذلك في إطار الخطة الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز التعاون الاستثماري بين المنطقة والمستثمرين بمختلف دول العالم.

جذب الاستثمار في مختلف القطاعات

وقدم «إبراهيم»، عرضًا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخطتها الترويجية لجذب الاستثمار في مختلف القطاعات المستهدف توطينها داخل المنطقة والبالغة 21 قطاعًا استثماريًّا متنوعًا ما بين قطاعات صناعية وخدمية أهمها قطاع الطاقة المتجددة الذي توليه المنطقة الاقتصادية اهتمامًا كبيرًا اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية في دعم التحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، حيث قامت المنطقة حتى الآن بتوقيع نحو 23 مذكرة تفاهم مع كبرى الأطراف العالمية في هذا المجال لإنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن.

دعم الاقتصاد المصري

وأوضح نائب رئيس الهيئة ما تملكه المنطقة من إمكانات تؤهلها لتحقيق رؤيتها في دعم الاقتصاد المصري وأن تكون مركزًا إقليميًّا للاستثمارات الأجنبية والخدمات اللوجستية والصناعات الكبرى، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية المتفردة التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لشركاء نجاحها سواء الحوافز المالية أو غيرها من توافر البنية التحتية والمرافق المتكاملة وفق أحدث المعايير العالمية والتطوير الدائم الذي تعمل الهيئة على تنفيذه بشكل مستمر.