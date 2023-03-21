رئيس تحرير مجلة حواء: الفئات المهمشة حصلت على حقوقها في عهد السيسي

أكدت سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء، أنّ كل الفئات التي كانت مهمشة ولم تحصل على حقوقها، حصلت عليها على طبق من ذهب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحةً: «كل رسائل الشكر لا تكفيه، وإذا كنا حصلنا على هذه المكتسبات تقديرًا لدور المرأة، فكل نساء مصر يؤكدن على أنهن مستمرات في دعم الدولة المصرية».

اهتمام كبير جدا بتمكين المرأة

وأضافت «الدسوقي» خلال حوارها على القناة الأولى: «المرأة المصرية هتكمل، وعلينا دور كبير جدا سنضطلع به، المرأة على مدى 9 سنوات كانت داعمة للدولة، ووقفت أمام الإخوان طيلة هذه الفترة، وكان هناك اهتمام كبير جدا بتمكينها على كل المحافل».

قانون الأحوال الشخصية كان لدينا مشكلة

وتابعت رئيس تحرير مجلة حواء: «قرارات الرئيس بالأمس كانت استمرارا لحزمة كبيرة من المكتسبات، قانون الأحوال الشخصية كان لدينا مشكلة كبيرة جدا فيه، وكانت بعض الجهات تعرض مشروعات قوانين، ووزير العدل المستشار عمر مروان قال بالأمس في احتفالية المرأة إنه كان لدينا 6 مشروعات قوانين حرصا على استقرار الأسرة المصرية، وتجنب تداعيات الطلاق وحفاظا على مستقبل الأطفال، لذلك وجه الرئيس بأن يلبي قانون الأـحوال الشخصية كل اهتمامات الأسر».