هدى رشوان: الإفراج عن الغارمات هدية كبرى من الرئيس السيسي

قالت هدى رشوان، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إنَّ الأفلام التسجيليلة التي عُرضت أمس، خلال احتفالية المرأة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي لها رسائل هامة وإيجابية ومبهجة للغاية، إذ أنها تُقدر دور المرأة وأهميتها في المجتمع وتشيد بمجهوداتها الفترات الماضية، مشيرة إلى أنَّ الفترة من عام 2022 حتى 2023 شهدت تمكين اقتصادي للمرأة المصرية خاصة في المحافظات على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المختلفة مثل صناعة «التلّي»، التي أصبحت ماركة عالمية ولديها حقوق مليكة فكرية خاصة بها.

وأضافت «رشوان»، خلال حوارها لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف عبر فضائية «dmc»، أن محافظة أسيوط بها أعلى نسبة من السيدات التي أقامن مشروعات خاصة بهن خلال العامين الماضيين، لافتة إلى أنَّ جعل مصر خالية من الغارمين والغارمات هدية كبرى يقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل بيت بسيط، موضحة أنَّهن لسن مجرمات بل أن أغلبهن حدث لهن ذلك بسبب تجهيز بناتهنّ، فالأصل في هذا الأمر خير.

الإفراج عن الغارمات

وأشادت مدير تحرير جريدة «الوطن»، بتوجيه الرئيس السيسي لوزير الداخلية، الخاص بمساعدة الغارمات والتكفل بهنّ طوال شهر رمضان الكريم ووضعهن على الطريق الصحيح حتى يعملنّ من أجل رفع مستوى معيشتهن مع التمتع بحياة كريمة، مشيرة إلى أنَّ ملف الغارمات والغارمين كان الأهم في احتفالية المرأة المصرية أمس فمصر لأول مرة ستصبح خالية من الغارمين والغارمات.

ووصفت هدى رشوان قانون الأحوال الشخصية بـ«عش الدبابير»، فلم يستطيع أحد إجراء تعديلات به منذ قديم الزمن، وتحديدا منذ فيلم «أريد حلًا» للفنانة فاتن حمامة، مشيرة إلى أنَّ أن قانون الأسرة المصرية «الأحوال الشخصية» يركز على مصلحة الطفل أولًا، ومن ثم باقي المصالح حسب كل حالة ومتطلباتها.

فكرة توثيق الطلاق

وأكّدت مدير تحرير جريدة «الوطن»، أهمية فكرة توثيق الطلاق، مستشهدة بتصريح المفتي أمس حول «وجود 250 ألف حالة طلاق لم يقع منهم سوى اثنين فقط»، مشيرة إلى أنَّه يتمّ معرفة وجوب وقوع الطلاق من عدمه عند الذهاب لتوثيقه.

أما بالنسبة لدعم وزارة التضامن لـ3 ملايين فتاة من أسر «تكافل وكرامة» بتكلفة مليار جنيه، أشارت إلى أنَّ برنامج «تكافل وكرامة» من أبرز المشروعات المهمة، كونها توفر للسيدات والفتيات حياة كريمة، مؤكّدة إيجابية تلك الخطوة.