أستاذ علم النفس السلوكي: مكتسبات المرأة في عهد الرئيس السيسي كثيرة

قالت الدكتور رحاب العوضي أستاذ علم النفس السلوكي، إن ما بين الأمس واليوم يوجد طفرة في تمكين المرأة وحصولها على حقوقها، إذ يوجد العديد من القوانين التي تحمي المرأة كقوانين التحرش والابتزاز، إضافة لدعم المرأة المعيلة وتعليم المرأة والحد من زواج القاصرات، فضلًا عن النظرة المجتمعية للمرأة التي تبدلت خلال الآونة الأخيرة نتيجة تقدير القيادة السياسية المستمر لدور المرأة المصرية.

دور رائد للدولة في إبراز النماذج الإيجابية لسيدات مصر

وأشادت «العوضي»، في مداخلة هاتفية على «النيل للأخبار»، بدور الدولة في إبراز النماذج الإيجابية للمرأة من خلال تكريم النماذج النسائية الناجحة بمختلف المجالات، لافتة إلى أن الدراما التليفزيونية بدأت بالآونة الأخيرة في إبراز النماذج الإيجابية للمرأة بعد أن ظلت المرأة لفترات طويلة حبيسة الصورة النمطية السلبية لها بالدراما والأفلام.

مكتسبات المرأة في عهد الرئيس السيسي كثيرة ومتعددة

وأوضحت أستاذ علم النفس السلوكي، أن مكتسبات المرأة في عهد الرئيس السيسي كثيرة ومتعددة أبرزها هو صعود السيدات لأول مرة منصة القضاء، مؤكدة أن مصر تساوت مع الدول المتقدمة في احترام المرأة وتقدير دورها بالمجتمع.