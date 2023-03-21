السيدة انتصار السيسي تهنئ أمهات مصر بعيدهن: الظهر الساند وطاقة العطاء والتضحية
كتب:
هاجر عمر
12:17 م | الثلاثاء 21 مارس 2023
السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي
هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أمهات مصر في عيدهن، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «أتقدم بالتهنئة إلى أمهات مصر في عيدهن، فالأم هي الظهر الساند وطاقة العطاء والتضحية المتجردة من أي شروط، وهي الداعم الأول والأخير لأسرتها بلا حدود، فتحية اعتزاز وتقدير لمن أوصت بها جميع الأديان السماوية، وكانت الجنة تحت أقدامها.. كل عام وكل أم بخير».