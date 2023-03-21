القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيـة تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1444هــ جاء فيها:

الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لي أن أبعث لكم بأصدق آيات التهاني مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعطاء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله القدير أن يعيده عليكم والشعب المصري العظيم بكل الخير واليمن والبركات.

كما يسعدني أن أنقل لكم تهنئة رجال القوات المسلحة لكم بهذا الشهر الكريم الذى تتجلى فيه أعظم صور الترابط والاصطفاف لرفعة أمتنا المصرية، مؤكدين تمسكهم بالقيم والمبادئ السامية لهذا الشهر المبارك والوفاء بالمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها، لتظل قواتنا المسلحة قوية قادرة على حماية أمن مصر القومي والزود عن مقدرات ومقدسات شعبها العظيم، وفقكم الله ورعاكم وأيدكم إلى ما فيه الخير لمصر وأهلها، وكل عام وأنتم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأصدَر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1444هــ.

كما أصدَر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.