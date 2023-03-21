أسيوط تستقبل شهر رمضان بحملات تموينية لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استعداد كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال فتح منافذ وشوادر لبيع المواد الغذائية واللحوم ومستلزمات الشهر الكريم، بالتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء ومديرية التموين والغرفة التجارية المصرية، لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومحاربة الغش التجاري وارتفاع الأسعار.

جاء ذلك اجتماعه بالقيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والاحياء بحضور عدلي أبوعقيل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء، ومديري بعض الإدارات بالديوان العام ومسؤولي شركات المرافق بالمحافظة.

شوادر «أهلا رمضان»

وأكد محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة لاختيار أماكن المعارض والشوادر بالقرى والمراكز للتوسع في فتح المعارض والمنافذ المتحركة والثابتة والشوادر «أهلا رمضان»، لتوفير وبيع المواد الغذائية واللحوم ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى ورؤساء المراكز والأحياء، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وجودتها.

الرقابة الميدانية

كما وجه المحافظ بتكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية على كل الأسواق والمحال التجارية والمنافذ، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم المعروضة، وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع.