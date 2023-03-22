نشر الموقع الإلكتروني لسوق العبور أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 22 مارس 2023، وهو ما يحدث بشكل يومي بالنسبة للأصناف المختلفة وأسعار باقي السلع الغذائية التي تباع في سوق الجملة.

وفيما يلي، نعرض أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

سعر كيلو البصل بين 10 و16 جنيهًا

سعر بصل أخضر «الرابطة كيلو» 6 جنيهات

تراوح سعر الثوم بين 5 و9 جنيهات

فلفل رومي صوب بين 9 و13 جنيهًا.

سعر خس «كابوتشي» 8 جنيهات

تراوح سعر البطاطا من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

كما تراوح سعر الكيلو من الخيار البلدي بين 6 و8 جنيهات.

كما تراوح سعر اللفت في سوق العبور من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

تراوح سعر الفول الأخضر من 6 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر الطماطم بين 4 و6.25 جنيه

سعر البسلة بين 13 و15 جنيهًا

فلفل رومي بلدي بسعر يتراوح بين 9 و13 جنيهًا

الفاصوليا بين 19 و25 جنيهًا

سعر الكوسة بين 3.5 و5.5 جنيه.

وتراوح سعر الفلفل الحار البلدي بين 9 و13 جنيهًا

الملوخية بين 5 و7 جنيهات

باذنجان رومي بين 5 و8 جنيهات

تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات

تراوح سعر البطاطس بين 4 و6 جنيهات اليوم

يتراوح سعر الفلفل الألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» بين 25 و40 جنيهًا.