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أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة في 6 أكتوبر اليوم

كتب:

سلامة عامر
09:31 ص | الجمعة 17 مارس 2023
خضار وفاكهة "ارشيف"

خضار وفاكهة "ارشيف"

كشفت محافظة الجيزة، عن أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم، فضلًا عن السعر الاسترشادي للتجزئة بسوق الجملة في مدينة 6 أكتوبر، تزامنًا مع توافر المعروض من كل الأصناف، لافتة إلى إحكام الرقابة على السوق لحماية المستهلك.

السعر الاسترشادي والجملة للخضروات

وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان، السعر الاسترشادي وسعر الجملة للخضروات، كالتالي:

- سعر الجملة للطماطم تراوح بين 3.5 و7 جنيهات، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 5.5 و9 جنيهات.

- سعر الجملة للبطاطس تراوح بين 4 و6 جنيهات، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 5.5 و9 جنيهات.

- سعر الجملة للبصل بأنواعه تراوح بين 9 و14 جنيها، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 10.5 و15.50 جنيه.

- سعر الجملة للكوسة تراوح بين 3 و5 جنيهات، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 5 و7 جنيهات.

- سعر الجملة لليمون تراوح بين 6 و10جنيهات، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 8 و12 جنيها.

- سعر الجملة للقلقاس تراوح بين 6 و9 جنيهات، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 7.5 و10.5جنيه.

السعر الاسترشادي والجملة للفاكهة

- سعر الجملة للبرتقال أبوسرة تراوح بين 4.5 و8 جنيهات، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 6.5 و10 جنيهات.

- سعر الجملة للكنتالوب تراوح بين 5 و8 جنيهات، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 7 و10 جنيهات.

- سعر الجملة للتفاح لبناني أحمر وأصفر تراوح بين 20 و25 جنيها، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 22 و27 جنيها.

- سعر الجملة للجوافة تراوح بين 7 و11 جنيها، فيما تراوح السعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة بين 9 و13 جنيها.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

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