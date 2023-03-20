أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الاثنين 20 مارس 2023

طرح الموقع الإلكتروني لسوق العبور أسعار الخضروات اليوم الاثنين 20 مارس 2023، بالإضافة لأسعار باقي السلع الغذائية التي تباع في سوق الجملة.

ويرصد التقرير التالي أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الاثنين، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

استقر سعر الثوم بين 5 و9 جنيهات، سعر كيلو البصل بين 10 و16 جنيهًا، وسعر بصل أخضر «الرابطة كيلو» 6 جنيهات، فلفل رومي صوب بسعر يتراوح بين 9 و13 جنيهًا للكيلو الواحد، سعر خس «كابوتشي» 8 جنيهات، وتراوح سعر البطاطا من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

سعر الطاطم في سوق العبور

كما تراوح سعر الكيلو من الخيار البلدي بين 6 و8 جنيهات، كما تراوح سعر اللفت في سوق العبور من 1.5 إلى 2.5 جنيه، وتراوح سعر الفول الأخضر من 6 إلى 9 جنيهات، وتراوح سعر الطماطم بين 4 و6.25 جنيه، وسعر البسلة بين 13 و15 جنيهًا، فلفل رومي بلدي بسعر يتراوح بين 9 و13 جنيهًا، الفاصوليا بين 19 و25 جنيهًا، وسعر الكوسة بين 3.5 و5.5 جنيه.

وتراوح سعر الفلفل الحار البلدي بين 9 و13 جنيهًا، والملوخية بين 5 و7 جنيهات، باذنجان رومي بين 5 و8 جنيهات، باذنجان بلدي بين 4 و7 جنيهات، وتراوح سعر البطاطس بين 4 و6 جنيهات اليوم، ويتراوح سعر الفلفل الألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» بين 20 و30 جنيهًا.