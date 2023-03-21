رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المباراك 1444هـ.

نص برقية التهنئة

جاء في نص برقية التهنئة: «يطيب لي ويسعدني، والأمة العربية والإسلامية تستقبل شهر رمضان الفضيل أن أرفع إلى سيادتكم - باسمى وباسم نواب المجلس - خالص التهاني وأصدق الأمنيات بأن يعيد العلي القدير تلك الأيام العطرة عليكم بموفور الصحة والعافية، وأن يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبو إليه من آمال بقيادتكم الوطنية الرشيدة، وأن يجعله شهرا مباركا تنعم فيه بلادنا وشعبها الكريم بالخير واليمن والبركات»

وتابع رئيس مجلس النواب: «هذه المناسبة المباركة، التي نستلهم منها روح الإيمان والعمل من أجل الوطن، نؤكد لسيادتكم أننا معكم على الدرب سائرون، وكلنا ثقة وإيمان بأن قيادتكم لسفينة الوطن سوف تمكنه من تخطي جميع الصعاب، وتنطلق به نحو واقع جديد للمستقبل، يتخذ من العمل الجاد منهجا، يكفل لنا وللأجيال القادمة عيشا كريما».

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التهنئة بالدعاء، قائلا: «حفظكم الله ورعاكم، وسدد خطاكم في كل جهودكم الهادفة للإسهام - فيما نسعى إليه جميعا - من عزة وقوة لوطننا الغالي مصر».