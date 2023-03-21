مراسلة «القاهرة الإخبارية» من الأردن: الحكومة تكثف الرقابة على الأسواق قبل رمضان

تعكف الحكومة الأردنية على اتخاذ إجراءات تهدف لفرض سيطرتها على الأسواق المُختلفة، خاصةً في ظل الإقبال الذي تشهده قبل شهر رمضان الكريم.

وقالت آية السيد، مُراسلة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الأردنية عمّان، إن السُلطات الأردنية، وضعت تسعيرًا مُحددًا للمواد التموينية كافةً، وذلك بعد شكاوى عدد من المواطنين حول ارتفاع أسعارها مع قرب شهر رمضان.

وأوضحت أن الحكومة تعهدت أيضًا بفرض رقابة على الأسواق، خلال الفترة المقبلة؛ من أجل ضمان توافر السلع وتفادي ارتفاع أسعارها خلال شهر رمضان.

وحول مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم، أشارت مُراسلة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الأردن سيشهد العديد من الفعاليات خلال رمضان، أبرزها التجمعات الدينية وموائد الرحمن والخيم الرمضانية، التي تعود بعد غياب عن الشارع الأردني.