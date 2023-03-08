مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من عمّان: معرض برلين فرصة الأردن للترويج للسياحة

قالت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية من الأردن، إن معرض برلين الدولي للسياحة مهم جدا للأردن، خاصة بعد قلة عدد السياح بسبب جائحة كورونا.

الترويج للمناطق السياحية

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «صباح جديد»، الذي تقدمه الإعلامية ليلاس مفوزي، والإعلامية آية الكفوري، على شاشة قناة القاهرة الإخبارية: «يبلغ مساحة المعرض 160 ألف متر مربع، وهو فرصة للأردن للترويج للمناطق السياحية، كما أن الوفد الأردني يرأسه وزير السياحة، وبرفقته وفد من هيئة تنشيط السياحة، وهي الهيئة التي تروج للمناطق السياحية في الأردن، وهو فرصة لتسويق الأردن أوروبيا».

وتابعت آية السيد: «المشاركة في المعرض تبرز آخر الفعاليات التي يقوم بها الأردن في المجال السياحي، خاصة أن المملكة تعتمد بشكل أساسي في دخلها على السياحة، والمؤتمر يشارك به 38 جهة من وكلاء سياحة ومكاتب سياحية وسفر وجهات مختلفة بالفنادق والمكاتب، وسيكون مخول لها أن تروج إلى المناطق السياحية بالأردن بكل أشكالها».

توقيع اتفاقيات مع الفنادق ومكاتب السياحة

وأوضحت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية: «المشاركة تأتي على نطاق واسع، ومن المتوقع أن يكون هناك توقيع افتاقيات مع الفنادق ومكاتب السياحة المختلفة، فالأردن بعد انتهاء جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية العالمية يسعى للعودة للخارطة السياحية بشكل قوي، من خلال الترويج العالمي بالفعاليات العالمية لاستقطاب أكبر شريحة منوعة من السياح».