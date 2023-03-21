مدرسة «حيدر دبوس» بالبحيرة تكرم الأم المثالية و100 طالبة من البارزات

نظمت مدرسة الشهيد حيدر دبوس الثانوية التجارية بنات بإدارة إيتاى البارود التعليمية، اليوم، احتفالية كبرى لتكريم الأم المثالية والمدرسات المتميزات والطالبات الفائقات والبارزات في الأنشطة، والحاصلات على مراكز في مسابقات التربية الإجتماعية والصحافة والإذاعة المدرسية والتربية الرياضية.

جاء ذلك تحت رعاية يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، والدكتور خالد الصماد مدير إدارة إيتاى البارود التعليمية، بإشراف سميرة العافري مدير إدارة المدرسة.

الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

تأتي الاحتفالية، بالتزامن مع ما تشهده ربوع الجمهورية من إحتفالات بيوم المرأة العالمى ويوم الشهيد وعيد الأم وشهر رمضان المبارك، وتضمن برنامج الاحتفالية، تقديم عدة فقرات غنائية وطنية وفضل الأم، وتواشيح دينية وعروض رياضية.

برنامج الاحتفالية

تضمن برنامج الاحتفالية، توزيع هدايا وجوائز عينية على أكثر من 100 طالبة من الفائقات والبارزات في الأنشطة، والفائزات بمراكز على مستوى الإدارة والمحافظة، ولاقت الاحتفالية استحسان جميع الطالبات والحضور من أعضاء هيئة التدريس، وتفاعل الجميع مع الفقرات الوطنية بالاحتفالية فى جو يسوده الأمن والأمان والاستقرار.