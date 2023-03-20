وزير العدل: تكريم القضاة المتميزين تقليد سنوي لترسيخ قيم العلم والعمل والإبداع

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن تكريم المستشارين المتميزين في أداء عملهم من مختلف الجهات والهيئات القضائية يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تقدير القضاء ودعم دوره الجوهري في صون وتحقيق العدالة.

تكريم 82 مستشارا وقاضيا

وأشار وزير العدل، خلال الاحتفال السنوي الثاني لتكريم 82 مستشارا وقاضيا من محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية والقضاء العسكري؛ إذ جرى منحهم شهادات تقدير بمعرفة المستشار عمر مروان وبحضور رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

وأشار إلى أن تكريم القضاة المتميزين من مختلف الجهات والهيئات القضائية، أصبح تقليدا سنويا لترسيخ قيم العلم والعمل والإبداع في سبيل تقدير المجتهدين وتشجيعهم وتحفيز المتطلعين إلى مزيد من التحصيل العلمي والاجتهاد.

وأعرب وزير العدل عن تقديره البالغ لحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوصفه رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، على تقديم شهادات تكريم موقعة منه شخصيا للقضاة والمستشارين المتميزين.

تطوير المنظومة القضائية بجميع عناصرها

ولفت إلى أن وزارة العدل تواصل جهودها في سبيل تطوير المنظومة القضائية بجميع عناصرها عبر خطة مدروسة تُعنى بجميع عناصر العمل القضائي ومحاوره، والاهتمام ببناء قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية وتوفير كل أوجه الرعاية والدعم لهم، فضلا عن تيسير وصول العدالة للمواطنين وتقريبها منهم عبر التوسع في إنشاء المحاكم، واعتماد التحول الرقمي، إلى جانب التوسع في التقاضي الإلكتروني وتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين؛ الأمر الذي كان من شأنه سرعة إنجاز القضايا والحد من تكدسها.