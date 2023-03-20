أنشطة «مستقبل وطن» في القاهرة.. تكريم 36 أم مثالية وتوزيع 500 وجبة

جهود وفعاليات ينظمها حزب مستقبل وطن، فضلا عن الأنشطة الخدمية؛ لدعم جهود الدولة، والتواجد مع المواطنين في مختلف المحافظات، وتقديم الخدمات لهم.

«إتيكيت حضور الفعاليات»

وفي دار السلام، نظم مستقبل وطن ندوة تثقيفية تحت عنوان «إتيكيت حضور الفعاليات»، كما تمّ تكريم عدد من النماذج الشابة من أعضاء أمانة المجالس المحلية على مجهوداتهم في الفترة السابقة.

500 وجبة

وواصلت أمانة العمال وشياخة الجيارة بأمانة الأزبكية، فعاليتها اليومية لـ توزيع 500 وجبة على الأسر غير القادرة من الأهالي في الدائرة.

تكريم 36 أم مثالية

ومن جهة أخرى، نظمت أمانة الشروق بحزب مستقبل وطن، احتفالاً لتكريم الأم المثالية لقطاع شرق القاهرة، إذ تمّ تكريم 36 أم مثالية على مستوي قطاع شرق، كما أعرب الأمهات المكرمات عن خالص شكرهم و فرحتهم وامتنانهم للحزب وقياداته.

ويقدم حزب مستقبل وطن مساعدات وخدمات لأهالي المحافظات المختلفة، لدعم جهود الدولة، وذلك من خلال تدشين المبادرات والفعاليات المختلفة، وإقامة معارض لبيع السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع الفئات البسيطة من الأهالي؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين.